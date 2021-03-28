Движение затруднено в центре города. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 марта 2021: ситуация на дорогах. «КП-Ростов» рассказывает, на каких участках затруднено движение в данный момент.

Небольшая пробка образовалась на улице Вавилова возле Площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен на дороге в сторону проспекта Королева.

Загружен проспект Михаила Нагибина. Движение затруднено от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Не свободен проезд на проспекте Ленина — от улицы Новаторов до улицы Шеболдаева. Небольшая пробка на Ленина районе РГУПСа.

Затруднено движение в центре города. Например, на проспекте Ворошиловском — от улицы Большой Садовой до улицы Текучева. На Буденновском проспекте придется подождать водителям, которые едут на участке от улицы Береговой до площади Комсомольской.

На улице Красноармейской сложная ситуация от Доломановского переулка до Театрального проспекта.