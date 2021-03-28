Устроивший ДТП водитель BMW X5 оказался сыном директора ростовского рынка

В результате тройного ДТП пострадал человек. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Стали известны подробности аварии с участием BMW X5 в Ростове-на-Дону. Тройное ДТП произошло 28 марта на улице 14-я линия.

18-летний водитель BMW не справился с управлением. Иномарка врезалась в припаркованную у дома «Шевроле». После столкновения «Шевроле» отбросило на пешехода и стоявший рядом «Фольксваген». Пешеход получил травмы — 27-летнего мужчину доставили в больницу.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что водитель BMW не справился с управлением. Фото: vk.com/etorostovnadonu

По данным 1rnd.ru, за рулем BMW находился младший сын директора Нахичеванского рынка. Как сообщает издание, водитель ехал на высокой скорости. Точную причину аварии предстоит установить специалистам.

Ранее "КП-Ростов" писала о другом происшествии с участием легковушки. Автомобиль такси провалился в яму, которую разрыли рабочие. Очевидцы утверждают, что водитель отвлекся на телефон во время движения. Он не заметил ограждение и продолжал давить на газ. В итоге передняя часть иномарки оказалась в яме.

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