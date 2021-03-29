Пробки в Ростове-на-Дону на утро 29 марта: проезд парализован в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на четыре балла. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 29 марта — обзор ситуации на дорогах. «КП-Ростов» рассказывает, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

Наиболее сложная ситуация в Октябрьском районе. Пробка образовалась на улице Вавилова от Радиаторного переулка до Площади 1-й Пятилетки. Транспортные заторы на улицах Дачной и улицы 56-й Армии — от Таганрогской до пересечения с Вавилова. В пробке простаивают водители и на улице Шеболдаева от Площади 2-й Пятилетки до улицы Цезаря Куникова. Кроме того, парализовано движение и на Цезаря Куникова — от переулка Орджоникидзе до Шеболдаева.

Традиционная пробка на проспекте Михаила Нагибина — от Омской улицы до проспекта Ленина.

Улица Доватора стоит в пробке от улицы Мадояна до улицы Заречной.

Затруднено движение в Западном микрорайоне. На проспекте Стачки пробка растянулась от Международной улицы до проспекта Сиверса.