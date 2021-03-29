Ростовчане стали в два раза чаще ходить в театры

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По данным экспертов ВТБ, за первые три недели весны ростовчане потратили на билеты в театры 3,3 миллиона рублей – вдвое больше, чем в марте прошлого года, когда в России началась пандемия COVID-19. Аналитики провели исследование о восстановлении спроса на посещение культурных объектов в этом году специально ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

- В течение всего пандемийного года мы видим, что интерес россиян к театру не ослабевает: практически все места, доступные к продаже с учетом ограничений по количеству зрителей и социальной дистанции, выкупаются. Поэтому восстановление выручки театров идет параллельно со смягчением ограничений – средний чек не повышался с 2019 года, то есть театры не стремятся восполнить выпадающие доходы за счет повышения стоимости билетов. Можно ожидать, что со снятием ограничений по заполняемости залов выручка театральных касс вернется к уровню 2019 года и в дальнейшем будет планомерно расти, - рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В этом году спрос на посещение театров растет каждый месяц. В марте по сравнению с тремя неделями февраля выручка донских театров показывает рост на 13%. Однако к допандемийному 2019 году траты еще не восстановились. Средний чек сохранился на уровне 2019 года и составляет около 1 тысячи рублей.

В целом по России, по статистике эквайринга ВТБ, траты на билеты в театры за март превысили 700 млн рублей – на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом к предыдущему месяцу выручка театров увеличилась незначительно – в пределах 5%, а по сравнению с мартом 2019 года снизилась на 28%. Средний чек по сравнению с 2019 годом пока ниже на 13% и составляет около 2,5 тыс. рублей.

Выручка российских кинотеатров, находящихся на эквайринге ВТБ, в марте увеличилась к предыдущему году на четверть и достигла 124 млн рублей. По сравнению с февралем она выросла на 15%, но все еще на 17% ниже, чем в 2019 году.