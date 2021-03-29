Потерял 240 тысяч рублей: ростовчанин стал жертвой телефонного афериста

Мужчина продиктовал данные своей банковской карты и лишился всех своих денег Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовчанин потерял почти 240 тысяч рублей после беседы с мошенником, который представился сотрудником банка. Афериста еще не поймали, сейчас его разыскивают, сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Дело завели после жалобы потерпевшего. Лжебанкир позвонил ему на мобильный телефон и предупредил о «сомнительных списаниях» со счета. Мужчина поверил и продиктовал данные своей банковской карты, а также секретный код. После этого он лишился всех своих сбережений.

На прошлой неделе в донской столице произошел похожий случай. На этот раз денег лишилась ростовчанка. Ее обманул лжериелтор, который предложил помощь при покупке квартиры. Он забрал «первоначальный взнос» - 320 тысяч рублей – и перестал выходить на связь. Подозреваемого уже арестовали.

Довольно часто люди теряют бдительность и верят таким жуликам. В полиции подчеркивают: не следует сообщать собеседникам любые личные данные, и если есть какие-то сомнения, лучше напрямую обратиться в финансовое учреждение и уточнить вопрос.