Ростове у капитана иностранного судна нашли нелегальный ром и виски

Фото: пресс-служба Ростовской таможни Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ростовском порту на теплоходе из Турции нашли нелегальный алкоголь. Его у себя в каюте прятал капитан судна – 59-летний гражданин Украины. Теперь за 24 бутылки рома и виски ему грозят штраф и административное разбирательство. Кроме того, нарушитель лишился всех своих напитков, их изъяли сотрудники таможни.

Мужчина попал в такую ситуацию по своей вине. Он не задекларировал товар и не оплатил пошлину. При этом бесплатно в багаже на территорию нашей страны можно завозить около трех литров пива или другого горячительного. Если такой груз превышает пять литров, то за него при отсутствии документов могут наказать.

Также в пресс-службе Ростовской таможни добавили, что для личного пользования также разрешено перевозить не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака.

А вот какой груз накануне перевозили через лужу на улице Чехова в Таганроге неизвестно. Однако необычная акция заинтересовала жителей Дона, креативное решение горячо обсуждали в соцсетях. Выяснилось, что таким образом местные жители пытались привлечь внимание властей к неработающей ливневке.