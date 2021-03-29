Двадцатью соснами украсили «Аллею спортивной славы» в ростовском парке «Левобережный»

Фото: https://rostov-gorod.ru/

В ростовском парке «Левобережный» открыли «Аллею спортивной славы». Ее украсили двадцатью соснами. Деревья высадили в честь участников Олимпийских Игр, которые жили и тренировались в донской столице.

- Пример с наших земляков берут тысячи молодых ростовчан. Они точно также занимаются различными видами спорта, стремятся к победам, чтят память чемпионов и продолжают спортивные традиции, - отметил на церемонии сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Неудивительно, что аллею создали именно в этом парке. Здесь с 2018 года городские власти развернули настоящий спортивный кластер. Для всех желающих создали волейбольные, игровые и теннисные площадки. Есть тренажеры. Организаторы постарались сделать так, чтобы место отдыха пришлось по душе и взрослым, и детям. Здесь же находится знаменитая «Ростов Арена», стадион уже по праву стал одной из визитных карточек города.