В ДГТУ организовали благотворительное шоу с Анитой Цой ради спасения 15-летней девочки

Фото: предоставлено ДГТУ

26 марта в конгресс-холле ДГТУ состоялось благотворительное музыкальное шоу New Woman's Chicago при участии заслуженной артистки России Аниты Цой. В нем принимали участие непрофессиональные артисты из Ростова-на-Дону, которым небезразлична судьба 15-летней Ясмине Гармотько. Школьница с детства страдает сильным искривлением позвоночника, что не дает ей возможности полноценно жить. Все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на оплату ее лечения.

В шоу приняли участие более 40 человек. Это рядовые жители донской столицы без профессиональной подготовки. Их объединило только общее желание помочь девочке и выйти на сцену в образе артистов классических бродвейских мюзиклов. Все участники прошли строгий отбор по трем направлениям: хореография, вокал и актерское мастерство.

Фото: предоставлено ДГТУ

Поддержать начинающих артистов пришли их родственники, друзья, знакомые. Зал был почти полон. Несколько десятков мест заняли депутаты донского парламента, которые таким образом внесли свой вклад в спасение юной ростовчанки.

Подобный вид благотворительности в России и на Дону только набирает обороты. 15-летней девочке, страдающей идиопатическим грудным сколиозом 3-й степени, требуется операция на позвоночнике. Саму операцию берет на себя государство, но родителям Ясмины требуется самостоятельно оплатить дорогостоящую металлическую конструкцию для позвоночника стоимостью 913 888 рублей. Это неподъемная сумма для рядовой ростовской семьи.

Фото: предоставлено ДГТУ

- Семь месяцев наши артисты приходили на репетиции, занимались хореографией, вокалом, актерским мастерством. Прекрасно, что проект, с одной стороны, позволил ростовчанам самовыразиться на сцене, попробовать новое, почувствовать себя звездами. С другой стороны, важно, что они знали, ради какой цели впервые выйдут на сцену. Артисты действительно спасают жизнь человека, его будущее, помогают 15-летней девочке. Все деньги, собранные на шоу, будут направлены в «Русфонд» и переданы ее родителям. Надеюсь, Ясмина после реабилитации сможет даже танцевать и однажды выйдет вместе с нами на эту сцену и сыграет в спектакле, - говорит Анита Цой.

Благотворительное музыкальное шоу собрало 1 002 750 рублей.