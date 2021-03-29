Донские казаки отправились на тренировку Парада Победы в подмосковное Алабино

В строю пройдут как студенты, так и дружинники. Всего казачество представят 120 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донские казаки после месяца подготовки отправились на сводную тренировку Парада Победы в подмосковное Алабино. Уже девятого мая вместе с сослуживцами из Волгоградской области и Калмыкии они будут чеканить шаг по Красной площади Москвы.

В строю пройдут как студенты, так и дружинники. Всего казачество представят 120 человек. Расчет поведет атаман Виталий Бобыльченко. Зрители увидят роту с шашками в форме 1945 года. До отъезда участники шествия прошли все необходимые медицинские проверки, в том числе сделали прививки от COVID-19.

Со словами напутствия перед дорогой к казакам обратились представители власти и духовенства. Так, например, настоятель Патриаршего Вознесенского войскового собора пожелал бойцам здоровья и крепости духа.

- Будьте достойны славы своих предков. Пусть все знают, насколько почетно быть преемниками славных традиций донского воинства, - сказал отец Георгий.