На Ростовском электровозоремонтном заводе стартовал сезон серии интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?"

Фото: Посохова Валерия

26 марта на Ростовском электровозоремонтном заводе открыли сезон серии интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?".

И несмотря на то, что формат несколько отличается от традиционного формата игр "Что? Где? Когда?", работники завода уже второй год подряд с удовольствием принимают участие в данном мероприятии. В современной версии игры несколько команд одновременно соревнуются между собой. Что, несомненно, делает игру более динамичной и азартной. Каждый раз участникам приходится отвечать на разные вопросы, а значит, сталкиваться с новыми задачами. Музыка, советские фильмы, шарады и ребусы — все раунды со своей тематикой.

Самым коварным, в этот раз, игроки признали вопрос о футболе. А звучал он следующим образом: "Что композитор Дмитрий Шостакович называл балетом для масс?" А самым лёгким оказался вопрос о качиме метельчатом, который всем известен под названием "перекати-поле".

Для конкурса капитанов партнёр мероприятия — «Издательский дом "Комсомольская правда" предоставил прекрасные книжные издания. А победу в нем одержала капитан команды "Воротилы" - Дирацуян Елена.

Спонсором фотоконкурса стал РРО "Союз машиностроителей России", а темой конкурса стал слоган "На работу, как на праздник!"

Фото: Посохова Валерия

По итогам игры в призовую тройку вошли следующие команды:

1 место у команды "5+" (ремонтно-строительный участок)

2 место у команды "Экономисты" (Отдел планирования и бюджетирования)

3 место на пьедестале заняла "Молодёжка" (сборная команда Совета молодежи завода)

Как показала практика, корпоративная игра больше, чем развлечение. Это отличный инструмент для командообразования и взаимодействия внутри коллектива!

Весенняя игра только закончилась, а уже вовсю идёт подготовка вопросов для летней игры.