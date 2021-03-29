На оформление Ростова к 9 мая потратят 4,3 миллиона рублей

Все украшения подрядчик должен смонтировать до конца апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

На оформление Ростова к годовщине Великой Победы планируют потратить 4,3 миллиона рублей. Сейчас власти города ищут подрядчика, который выполнит работы, заявки будут принимать до пятого апреля. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так улицы и здания донской столицы украсят флагами, панно и растяжками. При этом особое внимание уделят зданию драмтеатра имени Горького, ведь кровля постройки в день Парада станет центральной трибуной.

Также к 9 мая преобразят проспекты Стачки и Шолохова, Большую Садовую, площади Гагарина и Воинской славы, Ростовский Музтеатр. Все украшения подрядчик должен смонтировать до конца апреля.

Ранее власти донской столицы сообщили о том, где с 3 по 9 мая будут перекрывать дороги для репетиций праздничного Парада Победы. В прошлом году из-за коронавируса шествие состоялось 24 июня. Тогда в нем приняли участие более 14 тысяч человек, было задействовано 300 единиц техники и 130 боевых самолетов.