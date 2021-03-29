Под Аксаем фургон насмерть сбил водителя, который ремонтировал колесо

Сейчас правоохранители устанавливают детали трагедии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 29 марта, в ДТП под Аксаем погиб водитель автомобиля ГАЗ-33023. Мужчина на обочине дороги занимался ремонтом колеса, и в этот момент его сбил фургон Volvo. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, владелец иномарки направлялся сначала зацепил припаркованный ГАЗ, а потом наехал на 42-летнего мужчину. Он умер на месте. Сейчас правоохранители устанавливают детали трагедии.

Недобрым выдалось утро и для одного из водителей на М-4 «Дон». В районе хутора Новоперсиановка полностью сгорел ГАЗ-247471. Мужчина чудом выжил. Видео с полыхающей машиной в социальные сети выложили очевидцы.

Также автоинспекторы выяснили личность подозреваемого, который устроил тройное ДТП на 14-ой линии в Ростове-на-Дону. Им оказался 18-летний юноша. На иномарке он врезался в Chevrolet, которое отбросило на Volkswagen Polo и 27-летнего пешехода. Пострадавший попал в больницу.