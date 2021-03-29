Воду в дома на Западном ростовчанам вернут 30 марта

Об отключениях сообщает «Ростовводоканал» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители нескольких улиц Западного в донской столице будут без воды до 9 часов 30 марта. Ее отключили сегодня из-за технических работ на Малиновского. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Так временные неудобства сейчас испытывают жильцы домов, расположенных в следующих границах:

от переулка 1-го Машиностроительного до Ткачева, от 7-го Проезда до Малиновского, от Малиновского до Мадояна и от Доватора до Счастливой.

При этом слабый напор в квартирах на Малиновского - Мичуринской, Стачки – Полигонной

Также сегодня сотни ростовчан на несколько часов остались без электричества. Отключения в разных частях города продолжат и в течение ближайших нескольких дней. Например, завтра, 30 марта, с 9 до 17 часов не будет света в домах на Байкальской, Гранатовой, Ерёменко, Живописной, Западной, Станиславского, Соколова, 1-ой Баррикадной, Ленинградской, Круглой и Токарной. И это далеко не весь список, его можно посмотреть на сайте ресурсоснабжающей организации.