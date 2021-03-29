Ночного гонщика, который снес ворота детсада в Ростове, лишили прав на год

Мужчина устроил заезд с препятствиями на своем авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночного гонщика, который снес ворота детсада на улице Еременко и едва не сбил двух человек, лишили прав на год. Приговор вынесли в суде. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Нарушителем оказался 36-летний житель донской столицы. На своем авто марки Opel Astra он устроил заезд с препятствиями около 2 часов в ночь 24 марта. Мужчина тогда скрылся с места преступления так быстро, что его никто не успел задержать. Очевидцы предположили, что водитель «был либо пьян, либо под наркотическими веществами». Утром на месте ДТП местные жители нашли выломанные ворота и оторванный бампер.

А сегодня под Аксаем фургон насмерть сбил водителя, который ремонтировал колесо. Сначала Volvo налетел на припаркованный ГАЗ, а потом задел человека на обочине. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства трагедии, рассказали сотрудники Госавтоинспекции.