Жительнице Дона вернули потерянную сумку с ключами и крупной суммой денег

В сумке не было документов, но полицейский не растерялся и смог вычислить номер и адрес владелицы Фото: https://novochgrad.ru/

Жительнице Новочеркасска вернули потерянную сумку с ключами и крупной суммой денег. Женщина и не надеялась получить обратно свои вещи, поэтому даже в полицию не пошла. Каково же было ее удивление, когда о находке ей по телефону сообщил лейтенант Иван Пасечник. Детали необычной истории сегодня опубликовали на сайте местной администрации.

Чудесное возвращение стало возможным благодаря вниманию и честности двух человек. Бесхозную сумку на лавочке заметил прохожий мужчина, однако вместо того, чтобы забрать ее себе, он отправился в полицию. Так вещи женщины и попали к Ивану Пасечнику.

Но и здесь все оказалось не так просто. Дело в том, что документов в сумке не было. Это не остановило правоохранителя. Он не растерялся и смог вычислить номер и адрес владелицы по скидочной карточке, которой она пользовалась в магазине.

После этого почти невероятного случая женщина написала благодарственное письмо в МВД. Она отметила, что «именно такие люди и должны стоять на страже порядка».