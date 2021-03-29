Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 марта 2021: проезд парализован в центре города

Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 марта 2021: где затруднено движение. «КП-Ростов» собрала всю информацию о ситуации на дорогах.

Пробка зарегистрирована на проспекте Михаила Нагибина — от Омской улицы до площади Гагарина. Дорога особенно загружена в районе площади. По данным сервиса, причиной ДТП могла стать авария.

Транспортный затор растянулся на улице Большой Садовой от переулка Семашко до Богатяновского спуска.

Ситуация сложная в районе Рабочего городка. Пробки на Стадионной лице и проспекте Буденновском в районе Комсомольского сквера.

Дороги загружены в Октябрьском районе. Пробка на улице Вавилова — от проспекта Королева до Площади 2-й Пятилетки. Кроме того, проезд парализован на улицах Доватора и Зоологической — от улицы Мадояна до переулка Дальнего.

Пробки оцениваются на шесть баллов.