Пожилая женщина попала в больницу после ДТП на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск

Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня в Багаевском районе на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск авто марки «Шевроле-Клан» попало в ДТП. Пострадала пожилая пассажирка иномарки. 72-летнюю женщину с травмами увезли в больницу. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

Автоинспекторы предварительно установили, что водитель хотела остановиться на обочине, но не справилась с управлением. Ее машина съехала в правый резерв дороги и там зацепила дерево.

Сегодня же под Аксаем фургон насмерть сбил водителя, который ремонтировал колесо. Сначала Volvo налетел на припаркованный ГАЗ, а потом задел человека на обочине. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства трагедии, рассказали сотрудники Госавтоинспекции. Также стала известна личность ночного гонщика, который снес ворота детсада в Ростове.