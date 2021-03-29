Большегрузам запретят передвигаться по нескольким улицам Ростова

Ограничения касаются машин массой от 3,5 тонны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения устанавливаются для повышения уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности участков уличной дорожной сети, - сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Начиная с субботы, 10 апреля, многотонные машины не смогут проехать по Псковскому переулку со стороны улицы Раевского, по Центральной улице со стороны проспекта Ленина в промежуток между 21.00 до 8.00 мск.

Также ограничения распространяются на переулок Рыбный со стороны Республиканской улицы и Левобережной улицы со стороны Восточного шоссе.

Через месяц, 30 апреля, будет ограничено движение автомобилей по Целиноградской улице в районе дома № 6а.

Ранее выяснилось, что в День Победы 9 мая и во время репетиций перед ним будет перекрыт для передвижения автомобилей ряд центральных улиц.