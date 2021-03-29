Ростовчане нашли "виновных" в выпадении крупного града в Ростове

Устроивших танцы с бубном кришнаитов обвинили в вызове града. Фото: аккаунт Павла Радина ВКонтакте Фото: Соцсети

Ростовчане смогли найти «виновников» выпадения накануне крупного града. О своих догадках рассказал один из очевидцев в своем аккаунте в соцсети.

Свидетель произошедшего опубликовал видеозапись, на которой была запечатлена группа мужчин и женщин в пестрых нарядах, очень похожих на религиозные. Ростовчане дружно плясали под удары бубна и издавали непонятные возгласы. Горожане предположили, что эта группа, как в старину, смогла вызвать выпадение осадков в виде ливня и града, а об их удавшихся намерениях "возвестил" грохот грома.

- Если это так, то просим "наколдовать" теплой и солнечной погоды, - написал автор видеозаписи.

«А можно их попросить ливневки наколдовать?» «Пусть с бубном станцуют возле "Ленты", может, цены дешевле сделают», - оставили иронические комментарии пользователи.

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