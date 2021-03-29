Дончан заинтересовала масштабная перевозка военной техники на окраине региона

Перевозка военной техники вызвала интерес дончан. Фото: "Регион 61" Фото: Соцсети

На окраине Ростовской области местные жители заметили длинные платформы, на которых перевозили множество военной техники. Свои догадки по этому поводу высказали дончане в одном из городских пабликов в социальной сети.

Автор опубликовал фотографии, на которых была запечатлена военная техника. Очевидец сообщил, что успел заметить, как на платформах перевозили бронеавтомобили «Тигр», грузовики КамАЗ со штабными кунгами и БТР.

- Эшелон с техникой российских вооруженных сил был замечен в Ростовской области, - прокомментировал снимок автор.

Подписчики паблика предположили, что технику могут стягивать для проведения парадов в Ростове и Новочеркасске.

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