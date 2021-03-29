Дончан заинтересовала масштабная перевозка военной техники на окраине региона

Перевозка военной техники вызвала интерес дончан. Фото: "Регион 61"
Фото: Соцсети
На окраине Ростовской области местные жители заметили длинные платформы, на которых перевозили множество военной техники. Свои догадки по этому поводу высказали дончане в одном из городских пабликов в социальной сети.
Автор опубликовал фотографии, на которых была запечатлена военная техника. Очевидец сообщил, что успел заметить, как на платформах перевозили бронеавтомобили «Тигр», грузовики КамАЗ со штабными кунгами и БТР.
- Эшелон с техникой российских вооруженных сил был замечен в Ростовской области, - прокомментировал снимок автор.
Подписчики паблика предположили, что технику могут стягивать для проведения парадов в Ростове и Новочеркасске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограничения движения в Ростове-на-Дону 3 — 9 мая: где и когда.
Публикуем полный список ограничений движения в Ростове-на-Дону 3 — 9 мая.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.