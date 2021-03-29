Из Ростова начали летать самолеты в Воронеж и Нижневартовск

Из ростовского аэропорта теперь можно улететь в Воронеж и Нижневартовск Фото: "КП" Архив

Из ростовского аэропорта стали летать самолеты в Воронеж и Нижневартовск. Их выполняет компания "Азимут". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Рейсы в Воронеж выполняются два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Самолеты в Нижневартовск также вылетают дважды в неделю, но с промежуточной посадкой в Нижнекамске.

- «Азимут» продолжает расширять маршрутную сеть и наращивать пассажиропоток. В условиях режима ограничительных мер географию полетов авиакомпаний позволяет сохранять федеральное субсидирование пассажирских авиаперевозок с региональным софинансированием, - рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

Сейчас из «Платова» «Азимут» выполняет рейсы по 30 направлениям.

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Перелет займет чуть более 2 часов.

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