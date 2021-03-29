В Ростове в пожаре заживо сгорели две собаки

В Ростове две собаки заживо сгорели при пожаре. Фото: телеграм-канал "Don Mash"

В донской столице загорелся частный дом. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, днем в доме № 162 по улице Черепахина. Очевидцы, заметившие дым и пламя, вызвали к месту происшествия бригаду пожарных. Огнеборцы прибыли очень оперативно и, благодаря их действиям, никто из проживающих в доме пяти людей не пострадал.

Пожарным удалось быстро потушить возгорание, но когда они все-таки смогли проникнуть в дом, то обнаружили там трупы двух собак. Животные не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего здания.

Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. Также пока не сообщается и площадь пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице сгорел грузовик.

Пожарных к месту происшествия вызвали очевидцы.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.