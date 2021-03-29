В донской столице за март отремонтировали более пяти тысяч квадратных метров дорог

В Ростове отремонтировали более пяти тысяч квадратных метров дорог. Фото: администрация Ростова

В донской столице дорожные рабочие за почти истекший месяц привели в порядок более пяти тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти в своем сообщении отметили, что в рамках заключенных городом контрактов ямы залатали на 260 участках дорог. Кроме того, гарантийный ремонт сделали еще на 52 объектах.

Для проведения ямочного ремонта дорожные дорожные рабочие применяют два вида смеси — традиционную асфальтобетонную и литую.

- Традиционную смесь можно использовать только при плюсовой температуре, но при этом асфальт получается более прочный. Такой способ используют для ремонта дорог с большой нагрузкой. Литую смесь можно укладывать в любую погоду, даже зимой, но его прочность и износостойкость ниже, - говорится в тексте сообщения.

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Команду для проведения местного ремонта им дали городские власти.

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