В донской столице сгорел тепловоз

В Ростове сгорел тепловоз. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону загорелся тепловоз.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, около одиннадцати часов утра на улице Страны Советов в Первомайском районе. Внезапно загорелся тепловоз марки ТГМ23В. Очевидцы увидели, как валит черный дым и почувствовали острый запах гари, после чего незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей, в огне никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось к 11:05, а уже через десять минут огонь был полностью потушен. причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, также им нужно будет оценить причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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