В начале апреля на Дону существенно потеплеет, но будет облачно

Весна медленно, но верно сквозь дожди и непривычную мартовскую серость приходит в Ростовскую область. В начале апреля ожидается ощутимое потепление. Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в середине этой недели может подняться до 15-17 градусов, в разных районах региона, конечно, цифры будут свои.

Например, первого апреля в Ростове столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Похожую погоду могут ожидать жители Боковской, Зернограда, Морозовска, Целины и Шахт. При этом в другие дни до 4 апреля временами все же возможны дожди, также никуда не исчезнет облачность.

Сегодня же, 30 марта, по данным Гидрометцентра, в регионе около восьми градусов тепла. Местами проходят небольшие кратковременные осадки. Наши предки считали, что в этот день лисы и медведи дружно слепнут и глохнут и на них можно спокойно охотиться. А также в конце первого весеннего месяца обычно доставали ульи и высаживали ячмень. Если прилетал журавль, ожидали тепла, а если не пели жаворонки, пророчили дожди и плохую погоду.