В Ростове ищут пропавшую Анастасию Черноморцеву

Пропавшая девушка может находиться в любом районе города. Фото: «Лиза Алерт Юг».

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» объявил в розыск 29-летнюю жительницу Ростова Анастасию Андреевну Черноморцеву.

Известно, что 25 марта, в 16:30, она вышла из дома в Первомайском районе и не вернулась.

Приметы девушки: рост — 165 сантиметров, среднее телосложение, зелено-голубые глаза, светло-русые волосы.

Была одета в красную куртку, красные спортивные брюки и красные кроссовки.

Также отряд ищет добровольцев на поиск девушки. В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в социальных сетях. И, если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Напомним, родня и поисковики не бросают надежду найти и давно потерянных людей. Так, продолжается поиск Александры Целых, пропавшей восемь лет в хуторе Калинин. Девочке тогда было девять лет.

АЛЛО!

Всех, кому может быть известно местонахождение девушки, просят сообщать информацию по телефону горячей линии — 8(800) 700-54-52 или 112.