Экосистема и миллионы клиентов: в ВТБ рассказали о стратегии развития

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Топ- менеджеры ВТБ провели встречу с журналистами на которой рассказали о масштабных планах развития. ВТБ при реализации партнерской модели рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к 2025 году. Суть открытой экосистемы ВТБ заключается в сотрудничестве в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом.

- Мы строим открытую экосистему: в отличие от замкнутого формата, мы полностью открыты для партнёров, принцип партнёрства — базовая характеристика нашего подхода к строительству экосистемы ВТБ. Приоритетные направления уже определены. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги. В свою очередь, как банк мы сконцентрированы именно на финансовых сервисах, - рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банк нацелен на создание открытого цифрового банка и намерен развиваться вместе с партнерами, расширяя общую продуктовую линейку.

- Мы предлагаем крупнейшим игрокам современную платформу, с помощью которой нефинансовые компании могут быстро и легко запускать финансовые и платежные продукты, создавать для клиентов удобные сервисы. Это позволит нашим партнерам успешно конкурировать с ведущими экосистемами и повышать капитализацию, что подтверждается международной практикой. ВТБ такая модель позволит к 2025 году увеличить активную клиентскую базу более чем на 8 млн клиентов, – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Отметим, что экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Все проекты будут реализованы на BaaS-платформе (Bank as a service – банк как сервис), что подразумевает создание для партнера «цифрового банка», в который будут встроены сервисы партнера и новый клиентский путь с платежными инструментами от ВТБ, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами.

Создаваемые проекты будут работать по принципу открытой площадки, на которой клиенты смогут пользоваться наиболее подходящими услугами. Один интерфейс будет объединять лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка: оплату связи, интернета, ТВ, пополнение транспортных карт, услуг ЖКХ, штрафов, налогов, появятся и нефинансовые сервисы – заказ такси, билетов на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды и другое.

Первый проект ВТБ реализует совместно с розничной сетью «Магнит». Менее чем за четыре месяца работы платежного сервиса Magnit Pay его активными пользователями стали около 200 тысяч клиентов.

Отметим, что ВТБ ведет переговоры о подключении к партнерской модели новых игроков рынка.

- За год мы разработали платформу открытых программных интерфейсов (API), которая дает колоссальные возможности развивать сервисы и партнерские отношения с компаниями из совершенно разных сфер. В ближайшее время у нас будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Они смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией, - сообщил заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.