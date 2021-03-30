220 студентов и аспирантов на Дону будут получать губернаторскую стипендию

Выплаты, по мнению властей, должны подтолкнуть молодежь к развитию исследовательской деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области назначили губернаторские стипендии. Эти выплаты в течение 10 лет будут получать аспиранты и студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений. Всего - 220 человек.

Деньги будут приходить два раза в год после сессий. Учащимся вузов и курсантам должны перечислять по две тысячи рублей в месяц, а будущим специалистам среднего звена – по одной тысяче рублей.

Эти деньги, по мнению властей, должны подтолкнуть молодежь к развитию исследовательской деятельности. Начинающие специалисты уже сейчас делают необыкновенные открытия и создают будущее.

Кстати, не отстают от них и школьники. Так, например, юные ростовчане сейчас работают над созданием образца спутника CubeSat, который выведут на орбиту в 2021 году. А кулибины интерната №28 уже придумали и продемонстрировали «велонавигатор». Это аналог навигационных систем для автомобилистов, выстраивающий удобные и интересные маршруты для прогулок по донской столице.