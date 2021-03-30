На Дону в аварии с грузовиком пострадали две маленькие девочки

На место прибыли врачи скорой помощи. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На трассе в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попали две девочки. Авария случилась в Песчанокопском районе на дороге от донской столицы до Ставрополя. Информацию сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, по дороге двигался 38-летний водитель за рулем отечественного авто. Мужчина ехал с большой скоростью, не выбрав безопасное расстояние до впереди идущего грузовика. В салоне вместе с ним находились две маленькие девочки: одной 9 лет, а другой - 7.

В какой-то момент мужчина отвлекся и не заметил, как дистанция до большегруза начала уменьшаться. Его автомобиль приближался все ближе к задней части фуры. В конечно итоге, произошло столкновение и легковушку отбросило в сторону.

Водитель резко затормозил и вызвал на место скорую помощь. Приехавшие врачи забрали его и двух девочек в больницу. У всех медики выявили различные травмы. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

На данный момент в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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