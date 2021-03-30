В Батайске поздравили работников культуры с профессиональным праздником

В Батайске в городском дворце культуры состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. Фото: Администрация Батайска

В России 25 марта отмечали День работников культуры. В честь этого события в Батайске в городском дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвященное этому празднику. Лучшим в профессии были вручены благодарственные письма министерства культуры Ростовской области, администрации Батайска, Батайской городской думы и управления культуры.

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

А накануне причастных к профессии поздравил глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко.

- Уважаемые деятели культуры и искусства, ветераны отрасли! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Культура всегда была, есть и будет тем нравственным стержнем, который делает нас единой нацией и дает надежду на будущее, - сказал он.

Глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко. Фото: Администрация Батайска

Также Геннадий Павлятенко отметил, что в Батайске в сфере культуры и искусства работают свыше пятисот человек.

- Это люди, преданные своему делу. Они вносят огромный вклад в жизнь нашего города. Прошедший год был сложным для наших учреждений культуры. Благодаря вашему энтузиазму, творческому подходу и неравнодушию работа в период пандемии была оперативно перестроена, - сообщил глава.

Также он отметил, что работники культуры Батайска добились больших достижений. В их копилке - победы творческих коллективов на международных и общероссийских конкурсах. А это дорогого стоит.

- Примите слова искренней признательности за преданность своему делу, увлеченность, талант и мастерство, с которыми вы несете красоту, добро и созидание в этот мир. Пусть всем вашим проектам сопутствуют вдохновение, творческая энергия и удача! Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений, - тепло и сердечно поздравил причастных к профессии Геннадий Павлятенко.

ЧЕВСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ

26 марта в городском дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника культуры России.

Роман Волошин, первый заместитель главы администрации Батайска отметил, что работники культуры вносят огромный вклад в духовное обогащение и культурное развитие родного города.

Роман Волошин, первый заместитель главы администрации Батайска вручает благодарственное письмо. Фото: Администрация Батайска

- В Батайске в сфере культуры и искусства работают свыше пятисот человек, функционируют 11 учреждений. Это люди, преданные своему делу, - сообщил в своем приветствии Роман Волошин. - Мы радуемся вашим достижениям, гордимся победами наших исполнителей и творческих коллективов на международных и общероссийских конкурсах.

Обратился к собравшимся во дворце культуры и председатель Батайской городской думы Игорь Любченко. Он также поздравил работников сферы с профессиональным праздником. А затем на сцене прошел концерт.

Лучшим в профессии были вручены благодарственные письма министерства культуры Ростовской области, администрации Батайска, Батайской городской думы и управления культуры.

Творческие коллективы и исполнители домов культуры, преподаватели и воспитанники детских музыкальных школ подготовили настоящее шоу.

В ПРОФЕССИИ 30 ЛЕТ

Отметим, что в Батайске в сфере культуры трудятся много достойных и преданных делу людей. Одна из них - Светлана Банько. Она отдала профессии 30 лет.

Тогда в здание заброшенного клуба совхоза «Луч» вошла молодой руководитель Светлана Банько. Азы профессии пришлось постигать на практике: как руководить, с чего начинать? 600 квадратных метров здания, давно закрытого на замок. Впереди стояло много задач. Светлана, полная сил, идей и энергии, взялась за дело, превратив заброшенный, неухоженный клуб в точку притяжения для горожан. Сделали ремонт, открыли кружки и секции для молодежи.

Светлана Банько. Фото: Администрация Батайска

Светлана Ивановна привлекла к работе специалистов, талантливых, энергичных, амбициозных. Параллельно училась сама: сначала Ростовское училище культуры, затем Ростовский филиал Санкт-Петербургской академии культуры и искусства.

С возобновлением работы клуба «Русь» жизнь в Западном Батайске преобразилась. Для жителей района стали проводиться большие праздники на День Победы, День города, День микрорайона, День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, Масленица и многие другие. И постепенно «Русь» стала общественно-культурным центром микрорайона.

На прилегающей территории, пребывавшей в запустении, как некогда и сам дом культуры, появились парк Дружбы народов, аллеи, лавочки и уличная сцена. А сегодня здесь и вовсе кипит работа по благоустройству парка, который станет современным центром отдыха койсужан.

- Нас любят зрители. Каждый гость - и маленький, и взрослый - для нас самый желанный. Мы поем то, что трогает за душу наших земляков, что они хотят услышать, - говорит Светлана Банько.

Отметим, что в кружках и секциях дома культуры «Русь» занимаются свыше 600 ребят, а зрителями и участниками мероприятий в 2020 году стали более 100 тысяч человек. И это яркое доказательство признания многолетней работы Светланы Ивановны.

Сегодня в штате ДК «Русь» работают 26 человек, средний возраст сотрудников - 30 лет.

- Наш коллектив молод и дружен, как одна семья. Здесь и работа - праздник, потому что праздник для людей - наша работа, которую я очень люблю, - подчеркнула Светлана Ивановна.

За плечами Светланы Банько множество благодарностей и наград самого разного уровня. В 2015 году ей присвоено почетное звание «Лучший работник культуры Ростовской области».

КУЛЬТУРА - СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Отметим, развитию культуры на Дону уделяют огромное значение. Власти региона намерены оказать существенную поддержку домам культуры в муниципалитетах. Также в сельских местностях будут строить новые ДК. Для этого в регионе пройдет открытый конкурс на разработку проектов модульных домов культуры.

По словам губернатора области, несмотря на то, что прошлый год был сложным из-за пандемии, работники культуры продолжали трудиться изо всех сил. Только в онлайн-формате они организовали более 300 тысяч мероприятий.