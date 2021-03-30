За обновлением 126 парков и улиц Дона будут следить с помощью видеокамер

Выбрать наиболее интересный дизайн любимых мест все еще может каждый житель области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В течение 2021 года на Дону планируют благоустроить 126 общественных территорий. За ходом работ будут следить круглосуточно с помощью видеокамер. Также, чтобы не допустить срыва графиков, проведут анализ поставщиков. Об этом рассказал замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.

По словам чиновника, всего на масштабное обновление должны потратить больше 1,7 миллиардов рублей. Подготовку уже начали. Причем все тендеры на благоустройство разыграли еще в прошлом году, это было нетипичным решением властей.

Выбрать наиболее интересный дизайн любимых мест все еще может каждый житель области. Голосование за капремонт следующего года начали на этой неделе, 26 апреля. Оно продлится до 30 мая. Всего на суд общественности представят 114 объектов в 55 муниципалитетах.

Ранее в регионе выбрали подрядчика, который возьмется за разработку проекта моста через Ростовское море. Все поставленные задачи он должен выполнить до конца июля 2022 года. Путепровод через водохранилище появится на дороге от трассы М-4 «Дон» до Ростова. Пролегать он будет через хутор Камышеваха.