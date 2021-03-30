Боялись закрытия: театру с 200-летней историей в Новочеркасске заменят противопожарную систему

На прошлой неделе жители Новочеркасска обсуждали в соцсетях возможность закрытия Донского театра драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской с почти 200-летней историей. Причина – необходимость замены устаревшей противопожарной системы. Ее срок службы вышел еще в 2018 году, – озвучила начальник управления культуры Екатерина Морзова на заседании городской думы 24 марта.

Ранее руководство театра вместе с управлением культуры разработали проектно-сметную документацию. Общая стоимость работ должна составить около девяти миллионов рублей. Деньги выделят поэтапно. Начнут с 2 млн 171 тысячи рублей на установку системы пожаротушения в костюмерном цехе.

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заверил, что город найдет необходимые средства на замену части системы пожаротушения. Финансирование нужно провести не позднее сентября, чтобы успеть провести торги и выполнить сами работы.

Также глава администрации города обратил внимание управления культуры, что эти расходы нужно было заложить еще в конце 2020 года, во время разработки проекта бюджета на 2021 год.

Как уточнила начальник управления культуры Екатерина Морзова, вопрос о закрытии театра в ближайшее время не стоит: «Театр работает в привычном режиме: проводит спектакли, репетиции, экскурсии, готовит к выходу новые постановки».