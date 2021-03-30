Синоптики рассказали, сколько продлятся дожди в Ростове-на-Дону

Точный прогноз можно дать только на ближайшие три дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько дней продлятся дожди в Ростове-на-Донну. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, небольшие осадки пройдут в первые три дня апреля. Пока специалисты не могут дать точный прогноз четвертое число. Сохранятся ли дожди после субботы — станет известно позже.

Придет небольшое потепление. В ближайшие дни столбик термометра может подняться до плюс 15 градусов. Ожидается сильный восточный ветер до 7 — 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

Ранее "КП-Ростов" писала, какой будет погода в апреле в донской столице и области. Как сообщили в гидрометцентре, температура в этот месяц будет близка к средним показателям. А вот осадков выпадет меньше нормы. Во второй и третьей декаде апреля дожди прогнозируются лишь в отдельные дни.

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