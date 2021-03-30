До 2024 года на донские объекты водоснабжения планируют потратить 20 млрд рублей

Общая протяженность водопроводной сети в области - почти 20 тысяч километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 2024 года около 20 миллиардов рублей планируют потратить на модернизацию донских объектов водоснабжения в 20 сельских районах и пяти городах. Цифру озвучили на заседании круглого стола в Заксобрании региона.

Участники встречи подняли достаточно важную тему, ведь из-за износа труб могут происходить перебои с подачей горячей и холодной воды, различные коммунальные аварии. Сейчас власти региона вплотную занимаются этим вопросом.

Чтобы подобные неполадки не омрачали жизнь людей, на Дону активно «привлекают специалистов прикладной науки, развивают государственно-частное партнерство и реализуют госпрограммы», сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.

Всего, по состоянию на первое января 2021 года, общая протяженность водопроводной сети в области - почти 20 тысяч километров, сети водоотведения занимают 4,1 тысячи километра. При этом средний износ колеблется в районе 73-74,5 процента. В прошлом году реконструировали 49 километров водопроводных сетей, а также привели в порядок 13 буровых скважин.