Ограбили на работе: в Ростове сотрудница детсада лишилась дорогого ноутбука

К сожалению, технику хозяйке не вернули – подозреваемый успел продать добычу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове сотрудницу детского сада ограбили прямо на рабочем месте. Из кабинета женщины находчивый похититель вынес ноутбук стоимостью 50 тысяч рублей. Пострадавшая заявила в полицию сразу после того, как заметила пропажу.

По горячим следам правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Выяснилось, что он под видом родителя прошел в здание, осмотрел помещения и забрал то, что ему пришлось по душе. К сожалению, технику хозяйке не вернули – подозреваемый добычу успел продать, а деньги потратить по своему усмотрению.

- Уже возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – заключение под стражу, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе областного управления МВД России по Ростовской области.

При этом на Дону происходят и хорошие вещи. Так, например, недавно жительнице Новочеркасска вернули потерянную сумку с ключами и крупной суммой денег. Это стало возможным благодаря вниманию и честности двух человек. Сначала бесхозную сумку на лавочке заметил прохожий, но вместо того, чтобы забрать ее себе, он отправился в полицию. Вещи попали к лейтенанту Ивану Пасечнику, который быстро нашел владелицу сумки по скидочной карточке.