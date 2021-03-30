В Ростове на водоеме в спальном микрорайоне поселилась стая чаек

В донской столице в последнее время горожане замечают несвойственные для нашего региона стаи чаек. По словам очевидцев, птицы ведут себя довольно беспринципно. Так, в районе Военведа птицы напали на собаку. Чайки начали клевать пса, пока хозяин завязывал шнурки.

А во вторник, 30 марта, стаю чаек увидели около пруда, расположенного в Суворовском микрорайоне. Десятки, если не сотни птиц кружили около воды или плавали.

Местные жители сняли пейзаж с птицами на видео и опубликовали с сети. Под видео люди активно оставляют комментарии.

- Если нет возможности поехать на море, то море едет к вам, - написал один из пользователей.

- Срочно вызывайте полицию. Незаконный вылов рыбы, - пошутил другой подписчик, намекая на ситуацию с Северным водохранилищем.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что ученый объяснил нашествие чаек на город тем, что они зимуют сизые чайки. Весной они улетают гнездиться на север, но в этом году задержались. Из-за низких температур они решили переждать холода.

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