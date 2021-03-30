В Новочеркасске побывали участники патриотической велоэкспедиции «РоссиЯ-2021»

За 283 дня путешественники намерены объехать 50 регионов страны Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске побывали участники велоэкспедиции «РоссиЯ-2021», ее возглавляет известный путешественник Константин Мержоев. Гости встретились с казаками, осмотрели достопримечательности города, а потом продолжили путь.

Это необычная акция. За 283 дня путешественники намерены объехать 50 регионов страны. Велогруппы доберутся до самых малозаселенных и малоизученных мест и снимут их на видео для документального фильма. Кроме того, заезд по нашей необъятной Родине поможет сделать и некоторые научные открытия – участники будут отмечать изменения окружающей флоры и фауны.

Всего в составе экспедиции проедут около тысячи человек, в основном это молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

- Цель у нас патриотическая, заключается в воспитании у молодежи гордости за свою страну и ее самобытность, - пояснил заслуженный путешественник, мастер спорта Константин Мержоев.

При этом совсем недавно из Новочеркасска в подмосковное Алабино проводили 120 казаков. Студенты и дружинники там будут тренироваться к Параду Победы. А 9 мая они вместе с сослуживцами из Волгоградской области и Калмыкии пройдут по Красной площади.