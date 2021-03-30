Более 45 тысяч человек вакцинировали в Ростове-на-Дону

Ростов получил около 55 тысяч доз вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 45 тысяч ростовчан вакцинировали в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

— На сегодня получили 55 570 доз вакцины. Привито 45 776 ростовчан, — прокомментировал сити-менеджер.

По его словам, в городе действуют 42 пункта вакцинации, 14 из которых — мобильные. Планируется открыть дополнительные пункты.

— В связи с тем, что вакцина поступала нерегулярно, мы не стали открывать много пунктов. Если будем понимать, что вакцина поступает регулярно, откроем больше, - объяснил Алексей Валентинович.

При этом, как рассказал губернатор Василий Голубев, в листе ожидания остаются 18 780 желающих вакцинироваться. 13 320 человек записались на прививку через портал Госуслуг.

Напомним, за сутки в Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 92 человека. С начала пандемии число зараженных составило 31 894, выздоровевших — 28 189, умерших — 1573.