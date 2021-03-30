Президент "Ростова" получил почти полный контроль над футбольный клубом

Фото: сайт ФК "Ростов"

Сегодня, 30 марта, стало известно, что компания президента ФК "Ростов" выкупила 49 процентов акций клуба. Теперь Арташес Арутюнянц получил почти полный контроль над донской командой и всей спортивной инфраструктурой, которая находится в ее пользовании.

Контрольный пакет акций все также держит за собой правительство Ростовской области. Руководство "желто-синих" не раз признавалось, что государственно-партнерский тип отношений - наиболее удобный для управления клубом в сегодняшних условиях.

Как сообщили на сайте донского клуба, акции выкупила компания «Лернако». Интересно, что организация уже хорошо знакома с "Ростовом". В конце прошлого года она стала генеральным спонсором академии клуба. Тогда Арутюнянц говорил, что это было сделано для развития футбола среди молодежи.

- Для нас это социальный проект, направленный, прежде всего, на развитие. Мы хотим, чтобы воспитанники получали больше знаний и опыта. Ждем ребят в ближайшем будущем в молодежной и главной команде, - сказал Арташес Арутюнянц.

Действительно, в последнее время болельщики "желто-синих" видят результаты работы ростовской футбольной академии. В основном составе ростовчан все чаще появляются собственные воспитанники. Тенденция совпала с масштабным обновлением команды.

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