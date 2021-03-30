В донской столице работают 42 пункта вакцинации от коронавируса

В Ростове работают 42 пункта вакцинации Фото: "КП" Архив

В донской столице можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в любом из 42 работающих пунктов вакцинации. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на заседании регионального штаба по COVID-19. Стоит отметить, что сейчас в городе работают шесть мобильных пунктов вакцинации, которые расположены в торговых центрах.

Глава города в своем выступлении сообщил, что на 25 марта в Ростове было израсходовано почти 99% всех запасов препарата от коронавирусной инфекции. Из-за этого мобильные пункты вынуждены были на время приостановить свою деятельности. Но на выходных в город завезли 5,3 тысячи доз «Спутника V», а вчера развезли по пунктам вакцинации еще 4,3 тысячи доз.

- Сейчас все 42 пункта вакцинации снабжены препаратами и работают в установленном режиме. Уже израсходованы 81% из 55,5 тысяч доз вакцины, распределенной для Ростова-на-Дону. При таких темпах мы «выработаем» вакцину за 2-3 дня, - рассказал Логвиненко.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, просмотрев списки, сообщил, что в настоящее время в листах ожидания на прививку находятся еще более 32 тысяч жителей города.

На это Логвиненко сказал, что, если бы вакцина поступала в донскую столицу более стабильно, то можно было бы организовать еще несколько выездных прививочных бригад, в первую очередь, на крупные предприятия города.

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