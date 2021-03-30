В Ростове-на-Дону из-за дождя цены на такси взлетели в разы

Ростовские таксисты из-за дождя решили нажиться на местных жителях Фото: "КП" Архив

Во вторник, 30 марта, в донской столице весь день идет моросящий дождь. Видимо, в такую погоду фирмы такси решили заработать.

Одна из читательниц рассказала "КП-Ростов-на-Дону", что, если раньше поездка с улицы Варфоломеева до улицы Пушкинской обходилась ей в 90 рублей, то сейчас разные сервисы городских такси выдают сумму в 200-300 рублей. Такое резкое повышение, наверняка, обусловлено непогодой и часом пик в донской столице.

Разумеется, фирмы такси решили заработать на ростовчанах, которые пользуются общественным транспортом или же и вовсе предпочитают ходить пешком. А в такую погоду сильно не прогуляешься и горожане стараются добраться до дома в часы пик побыстрее и поменьше намокнуть, стоя на остановках в ожидании общественного транспорта.

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