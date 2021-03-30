На карантин закрыли садики с небольшим количеством людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять детских садов закрыли на карантин в Ростовской области. Об этом рассказал главный санврач Евгений Ковалев на заседании штаба по коронавирусу.

— На 12-й неделе переведены на «дистант» пять дошкольных учреждений — в Аксайском, Мартыновском, Дубовском и Азовском районах. Это садики с небольшим количеством детей, поэтому их перевели на дистанционное обучение, — пояснил Евгений Владимирович.

Кроме того, на «удаленку» ушли 20 групп в 18 учреждениях области. Это самый низкий показатель за все время пандемии.

В Ростовской области коронавирусом за сутки заразились 240 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило - 80597. Скончались еще 20 заболевших. Выздоровел 271 пациент.

Ранее главный санврач области Евгений Ковалев сообщил, что в области остановился спад заболеваемости. По его мнению, смягчать ковидные ограничения пока нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против смягчения ограничений от коронавируса выступил донской Роспотребнадзор

Глава ведомства Евгений Ковалев призвал строго контролировать соблюдение норм. (Подробности)

Падение заболеваемости коронавирусом остановилось в Ростовской области

Донской регион вышел на плато. (Подробности)