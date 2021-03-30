В Ростовской области сообщили о снижении числа пассажирских перевозок

В Ростове в минувшем году снизилось количество пассажирских перевозок Фото: "КП" Архив

В донском регионе отметили снижение количества пассажирских перевозок в минувшем году. Виной этому стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Ростовстат.

За 2020 год всеми видами транспорта в регионе было перевезено 262,4 миллиона человек. Это на 22,5% меньше, чем в предыдущий год. Согласно данным Ростовстата, в 2020 году на троллейбусах и трамваях проехали на восемь миллионов пассажиров меньше. На 24% снизилось также и количество перевозок на железнодорожном транспорте.

Судоходные компании тоже потеряли 17% пассажиров. Меньше всего пострадали от пандемии авиакомпании. Объем их перевозок снизился лишь на 2%.

Сейчас ситуация уже начала стабилизироваться, но крайне медленно. В январе и феврале в электричках насчитали около двух миллионов пассажиров.

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