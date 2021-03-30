В Ростовской области от коронавируса привились уже 6% населения

В Ростове провакцинированно 6% населения от планируемых 60% Фото: "КП" Архив

В донском регионе привито уже 6% от общего запланированного числа участников прививочной кампании. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального минздрава, по состоянию на 30 марта первую прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 125,5 тысячи человек. А закончили вакцинацию - около 91,5 тысячи. В планах, общее количество вакцинированных должно составить не менее 60% взрослого населения. Таким образом, прививку должны сделать более двух миллионов человек.

- Контроль за ходом вакцинации в территориях должен быть постоянным, ежедневным. Главы должны мониторить ситуацию и подобно докладывать мне обстановку дважды в неделю. При необходимости количество пунктов вакцинации на Дону должно быть увеличено, - сообщил глава региона Василий Голубев.

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На выходных в город поступило еще пять тысяч доз вакцины.

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