В Ростовской области в пожаре погиб мужчина

В пожаре в частном доме погиб мужчина Фото: "КП" Архив

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в частном доме.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, в станице Мишкинской Аксайского района. На улице Солнечной около половины первого ночи загорелся одноэтажный частный дом. Острый запах гари и поднимающиеся клубы дыма заметили соседи, они-то и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров. Локализовать возгорание пожарные смогли в 01:10, а полностью пламя было потушено еще через две минуты. Когда спасателям удалось проникнуть в дом, там они обнаружили тело 41-летнего мужчины. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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