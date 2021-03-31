Резкое потепление ожидает ростовчан в первые апрельские дни

В Ростове потеплеет, но дожди не прекратятся Фото: "КП" Архив

В первые дни апреля в донской столице ощутимо потеплеет.

В четверг, 1 апреля, дождь сделает небольшой перерыв и погода подарит ростовчанам по-настоящему весенний солнечный день. Столбики термометров достигнут отметки в плюс 13 градусов в дневные часы, а вечером и с утра будет еще прохладно - до плюс двух градусов. Кроме того, начнется усиливаться ветер, порывы его будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

В пятницу, 2 апреля, дождя по-прежнему не будет, но небо будет затянуто тучами и лишь иногда через них будут проглядывать солнечные лучи. Воздух также будет прогреваться до плюс 13 градусов, потеплеет и в темное время суток - до плюс четырех градусов. Ветер будет приблизительно таким же - 10 метров в секунду. А атмосферное давление пойдет на понижение.

В субботу, 3 апреля, снова начнется дождь, но он будет небольшим и есть вероятность даже недолгих прояснений. Температура воздуха из-за осадков немного понизится и составит в дневные часы - плюс восемь градусов, а в ночные - плюс пять. Но разразится ураганный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет значительно пониженным.

В воскресенье, 4 апреля, погодные условия будут такими же, что и в субботу. Только станет немного теплее. Днем воздух прогреется до плюс 11, а к вечеру температура понизится до плюс трех градусов. Ветер немного стихнет и его порывы будут составлять восемь метров в секунду, а атмосферное давление вновь пойдет на повышение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 31 марта 2021: каким будет последний день месяца.

Рассказываем, какой будет погода в Ростове-на-Дону на 31 марта 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.