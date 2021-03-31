В Ростовской области кредитно-документарный портфель ВТБ превысил 270 млрд рублей

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Общий кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Ростовской области увеличился на 15% и составил 270,2 млрд рублей по итогам 2020 года. Так, объем привлеченных средств, включая инвестпродукты, вырос на 17%, (до 178,8 млрд рублей). А корпоративный кредитно-документарный портфель - на 19 % (составил более 198,5 млрд рублей). Объем ресурсного портфеля увеличился на 8% (до 31,6 млрд рублей).

- Прошедший год, безусловно, стал для экономики страны не самым простым, − отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Многим жителям региона и представителям бизнес сообщества наиболее пострадавшим от COVID-19, потребовалась реальная поддержка. Мы справились, разработав собственные программы помощи и активно участвуя в государственных программах. По итогам года ВТБ в регионе не только увеличил активную базу розничных и корпоративных клиентов, но и показал устойчивый рост кредитно-документарного и ресурсного портфелей банка, в том числе благодаря активной цифровой трансформации.

Так, ВТБ в Ростовской области в минувшем году продолжил активное участие в реализации государственных программ. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса в области было заключено кредитных соглашений на сумму более 1,2 млрд рублей. Одним из наиболее востребованных льготных механизмов финансирования у предприятий региона также стала программа Минэкономразвития №1764: портфель превысил 2 млрд рублей.

За отчетный период портфель розничных кредитов вырос более чем на 16% и составил 71,7 млрд рублей. Наибольший вклад в этот результат внесли жилищные займы - свыше 38,3 млрд рублей (+32%). Далее следуют кредиты наличными - 28,1 млрд рублей (6%).

По итогу прошлого года банк предоставил жителям области 34,6 тыс. кредитов на сумму 32,3 млрд рублей (+19,2%). Повышенный спрос зафиксирован на ипотеку, где рост объема продаж составил 50%. На улучшение жилищных условий ВТБ выдал ростовчанам 9,2 тыс. займов общей суммой 17,5 млрд рублей. На кредиты наличными пришлось 13 млрд рублей. А сумма привлеченных средств населения в регионе выросла на 19%, до 147,2 млрд руб. При этом спрос на инвестиционные продукты увеличился на 43% - портфель превысил 49,3 млрд рублей.