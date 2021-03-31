На Дону выявили более 12 тысяч случаев ОРВИ, но эпидпорог пока не превышен

Нужно соблюдать «респираторный этикет» и стараться избегать людных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость ОРВИ на Дону пока ниже эпидемического порога на 26,3 процента. Об этом сообщили сегодня, 31 марта, в Роспотребнадзоре. Всего, по данным ведомства, за неделю в регионе заболели 12,7 тысяч человек, в донской столице - 4,9 тысяч.

При этом люди стили чаще обращаться в больницу с респираторной инфекцией и гриппом. Таких пациентов стало на 4,1 процента больше.

Жителям донского края напоминают: защититься от подобных недугов помогут элементарные правила гигиены, социальная дистанция и здоровый образ жизни. Рекомендуется избегать лишних поездок и многолюдных мест. Не следует забывать о витаминах и физкультуре. Маски в этом случае также незаменимы.

Не стоит забывать и о коронавирусе. Буквально вчера, 30 марта, стало известно, что в "красной зоне" еще находятся пять районов Дона. Наиболее напряженная обстановка в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Тацинском районах. А в так называемой "зеленой зоне» сейчас Каменск-Шахтинский, Азовский, Верхнедонской, Дубовский и Шолоховский районы.