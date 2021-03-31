Подают пример: в Ростове началась вакцинация водителей общественного транспорта

Водители автобусов и маршруток донской столицы, у которых нет противопоказаний к получению прививки, должны приобрести иммунитет к COVID-19.

Еще один способ предупредить распространение коронавирусной инфекции в Ростове — прививать водителей общественного транспорта. По состоянию на 30 марта вакцинацию прошли с учетом показаний и противопоказаний 149 сотрудников автотранспортных предприятий Ростова. Это 5,3 процента от общего числа водителей, которые выходят на линии городского транспорта за рулем автобусов и маршрутных такси.

Кроме того, по поручению ростовского Департамента транспорта на предприятиях, осуществляющих перевозку граждан, работникам регулярно проводят ликбез о важности вакцинации, способах записи на прививку,самой процедуре и соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте.

Чаще пассажиров общественного транспорта в Ростове беспокоит не наличие масок у водителей, а стиль вождения некоторых из них и даже умение водить без рук.