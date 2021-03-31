Родители донских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

Экзамен будет приближен к настоящему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 31 марта, в ростовском лицее № 14 родители выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку. Вместе с мамами и папами школьников сдавать экзамен будет также глава донского Минобра Лариса Балина.

Это уже традиционная акция, в этом году ее проведут в пятый раз. Экзамен будет приближен к реальному – все пройдут металлодетектор и регистрацию, а потом под строгим надзором получат задания. К слову, их будет не так много – всего три, однако с похожими тестами дети столкнутся на настоящем Госэкзамене.

Снова почувствовать себя школьниками смогут родители и в других муниципалитетах. Пункты сдачи условного ЕГЭ будут работать до второго апреля, сообщили областные власти.

Ориентировочно, Государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ должны провести с 31 мая по 2 июля, дополнительный период – с 12 по 17 июля. Контрольные для учащихся девятых классов назначены на предпоследнюю неделю мая, они пройдут 17-25 мая.